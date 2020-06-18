Была разоблачена обширная российская дезинформационная кампания, нацеленная на создание напряженности между ЕС, США, и противниками Кремля — НАТО, Украиной, Турцией.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Нью-йоркская аналитическая компания Graphika опубликовала отчет о деятельности масштабной дезинформационной кампании, получившей название “Вторичная инфекция”.

Операция проводилась в течение шести лет на 300 различных платформах, включая соцсети Facebook и Twitter, видеохостинг YouTube и развлекательный сайт Reddit. Публикации осуществлялись на 7 языках.

Связи “Вторичной инфекции” с Россией

Хотя организаторы операции неизвестны, в мае 2019 года Facebook обнаружил небольшой кластер аккаунтов, связанных с этой группой и заявил, что они базировались в РФ.

Связать “Вторичную инфекцию” с Кремлем или российскими спецслужбами не удалось, но исследование Graphika показывает, что действия группы отражали внешнеполитические цели России. В частности, операция была направлена на создание напряженности в отношениях между европейскими странами и США, дискредитацию врагов России и критиков Кремля “в том числе НАТО, Украины, Турции и ЕС”, высокопоставленных политиков, вмешательство в процесс проведения выборов в США, Великобритании, Франции, Германии и Швеции.

Отличительные черты группы

В выводах Graphika отмечается, что группа обладала “большими ресурсами и стратегическим терпением”. Для распространения дезинформации группа использовала “одноразовые” учетные записи: они были активны в определенный ограниченный период времени. Это позволяло группе одновременно создавать большую аудиторию для своих кампаний и усложнять отслеживание своей деятельности.

“Эта операция была направлена ​​на ослабление критики Кремля, как внутри страны, так и за рубежом. Она использовала поддельные аккаунты и фальсификации, чтобы заставить оппонентов Кремля выглядеть плохо, но ушло очень много усилий на то, чтобы изо всех сил пытался скрыть, что оказывается какое-либо влияние”, — сказал директор Graphika Бен Ниммо.

В Graphika указывают на то, что тактика группы отличалась от тактики российских шпионских агентств, но темы публикаций, жертвы и сроки проведения дезинформационных кампаний совпадали по срокам с кампаниями Главного разведывательного управления РФ.

Несмотря на масштаб операции, распространяемые членами группы тексты часто были написаны неуклюже: с орфографическими ошибками и фразами, которые носитель языка бы не использовал.

О чем писала группа?

Sky News приводит несколько примеров публикаций, распространение которых Graphika приписывает группе. Так в 2016 был распространен скриншот твита, якобы опубликованного сенатором США Марко Рубио, что Центр правительственной связи (GCHQ) Великобритании (служба разведки) следит за Дональдом Трампом. На самом деле такой публикации не было, но, несмотря на это, ее распространила немецкая служба российского государственного вещателя RT.

Также с группой связывают распространение теории заговора о том, что экстремисты собираются убить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и слухи о том, что Ангела Меркель страдает от алкоголизма и многие другие дезинформационные кампании.