Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на три источника в администрации Трампа.

По словам инсайдеров, Трамп принял такое решение после того, как Ирак продолжал настаивать на том, чтобы американские дипломаты покинули их страну.

“Ведущую роль в случае введения санкций возьмут на себя министерство финансов и Белый дом”, – заявили информированные источники в Белом доме.

Инсайдеры отметили, что пока не принято окончательное решение относительно того, будут ли вообще введены санкции.

Белый дом может наложить санкции таким образом, чтобы запретить американским предприятиям работать с иракскими предприятиями. Отстранение людей или компаний от экономики и финансового сектора США может оказаться “крайне карательным”.

В воскресенье парламент Ирака проголосовал за выдворение американских войск из страны. Трамп ответил, что он может наложить “очень большие санкции” на Ирак, если американские войска будут вытеснены из Ирака.

Трамп сказал:

“Мы введем санкции против Ирака такие, каких они никогда раньше не видели”.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.