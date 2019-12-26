Киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post

Киберкомандование рассматривает сразу же несколько вариантов противодействия возможному российскому вмешательству. В США допускают, что финансировать такие операции могут как высшее руководство страны, так российская элита или олигархи. Если такие попытки будут замечены, в США намерены раскрывать личные данные тех, кто будет стоять за хакерскими атаками.

В то же время источники газеты отметили, что даже если будет доказано и очевидно, что за вмешательством со стороны РФ стоит президент Владимир Путин, к нему такую тактику применять не будут, поскольку это “слишком провокационно”.

Вторая стратегия – использование соперничества внутри российских властей путем распространения дезинформации. В киберкомандовании пояснили, что еще в 2016 году в Совете нацбезопасности при президенте Бараке Обаме были разработаны схемы для противостояния российскому вмешательству, которые сейчас разрабатываются.

По словам одного из высокопоставленных американских чиновников, в 2016 году эти схемы не применялись, поскольку в них не было необходимости, а теперь они могут быть востребованными.

Все возможные попытки вмешательства в американские выборы будут рассматриваться также Государственным департаментом и ЦРУ, а к активным действиям переходить при одобрении главы Пентагона.

Киберчиновники США также предлагают проводить операции, разоблачающие злонамеренное поведение противников (русских).

В частности, упоминается, что США уже экспериментировали с такими разоблачениями. Как пример, в 2014 году американцы опубликовали спутниковые снимки и другую важную информацию, которые показали, как Москва учила и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за крушение малайзийского Боинга MH17.

Киберкомандование и чиновники в Пентагоне отказались от комментариев.

Американская разведка в прошлом месяце констатировала, что главной целью России во время выборов в 2020 году останется “сеяние раздора и обострение раздоров в обществе”.