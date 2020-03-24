Медики Соединенных Штатов разработали специальные комплексы, с помощью которых можно самостоятельно взять мазок из носоглотки для диагностики коронавируса.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Пенс отметил, что такая возможность для граждан позволит значительно ускорить процесс тестирования.

“Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей”, – сказал Пенс.

На данный момент в США свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них умерли 585 человек.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки заявили о начале масштабного финансового кризиса из-за пандемии нового атипичного коронавируса. По состоянию на вечер 19 марта в США зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19. 176 пациентов погибли, и только 108 выздоровели.