Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.
Пенс отметил, что такая возможность для граждан позволит значительно ускорить процесс тестирования.
“Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей”, – сказал Пенс.
На данный момент в США свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них умерли 585 человек.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки заявили о начале масштабного финансового кризиса из-за пандемии нового атипичного коронавируса. По состоянию на вечер 19 марта в США зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19. 176 пациентов погибли, и только 108 выздоровели.
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