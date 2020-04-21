В США разрешили использование наборов для тестирования на COVID-19, которыми можно пользоваться дома.

Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

21 апреля FDA впервые выдало разрешение на использование диагностического теста на COVID-19, который предусматривает возможность сбора материала для исследования самими пациентами в домашних условиях.

Речь идет о тестах американской компании LabCorp. Их набор для тестирования от LabCorp включается в себя специальный ватный тампон, с помощью которого пациенты могут самостоятельно в домашних условиях взять мазок из носоглотки для анализа, физиологический раствор и упаковку. Так, пациенты самостоятельно сделать мазок, а после упаковать его и отправить его на анализ в лабораторию LabCorp. Ожидается, что такие наборы станут доступными для потребителей и медиков в ближайшие недели.

Как сообщает американское издание The Verge, стоимость такого набора — 119 долларов. Издание отмечает, что FDA разрешила выпуск таких наборов еще в конце марта, однако тогда сообщалось, что Управление не рекомендует пользоваться ими без наблюдения врача.

Отметим, по данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на вечер 21 апреля в США зафиксировано 789 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего было протестировано более 4 млн человек.