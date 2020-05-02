В США разрешили экстренное использование препарата Ремдесивира, который, вероятно, помогает пациентам с коронавирусом.

Об этом идет речь в материале британского издания The Guardian.

Отметим, Ремдесивир – один из препаратов, который, предположительно, помогает бороться с COVID-19, в результате которого погибло более 230 тысяч человек по всему миру.

О решении объявил Дональд Трамп в пятницу во время совместного брифинга с комиссаром Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Стивеном Ханом в Белом доме. Трамп сказал, что препарат будет доступен для пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Чрезвычайное одобрение препарата произошло через несколько дней после того, как главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи выразил осторожный оптимизм по поводу результатов исследования препарата Ремдесивир.

“Данные показывают, что Ремдесивир оказывает значительный положительный эффект в сокращении времени на восстановление”, – сказал Фаучи ранее на этой неделе.

“Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус”, – сказал он.

Исследования показали, что Ремдесивир Gilead Sciences сокращает время выздоровления на 31%, или примерно на четыре дня. Испытание проводилось на 1063 пациентах.