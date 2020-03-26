Об этом сообщает американское издание Associated Press.
Уточняется, что уже на прошлой неделе около 3,3 миллиона граждан США обратились за пособием для безработных.
Это более чем в четыре раза превышает предыдущий рекордный показатель, который был установлен в 1982-м году.
При этом сообщается, что увеличение таких заявок стало отражением тех убытков, которые пандемия коронавируса COVID-19 наносит американской экономике, поскольку заявки приблизительно отражают количество увольнений.
В то же время отмечается, что количество увольнений в США еще увеличится, поскольку экономика погружается в рецессию.
В данный момент упали доходы авиакомпаний, спортивных залов, кинотеатров, отелей, ресторанов и большинство работодателей сталкиваются с необходимостью сокращать рабочие места для того, чтобы сэкономить деньги.
По информации экономистов, уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки может уже к маю 2020-го года приблизиться к 13%.
Самым высоким до этого уровень безработицы в стране был во времена рецессии 2009-го года и составил 10%.
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