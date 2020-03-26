Об этом сообщает американское издание Associated Press.

Уточняется, что уже на прошлой неделе около 3,3 миллиона граждан США обратились за пособием для безработных.

Это более чем в четыре раза превышает предыдущий рекордный показатель, который был установлен в 1982-м году.

При этом сообщается, что увеличение таких заявок стало отражением тех убытков, которые пандемия коронавируса COVID-19 наносит американской экономике, поскольку заявки приблизительно отражают количество увольнений.

В то же время отмечается, что количество увольнений в США еще увеличится, поскольку экономика погружается в рецессию.

В данный момент упали доходы авиакомпаний, спортивных залов, кинотеатров, отелей, ресторанов и большинство работодателей сталкиваются с необходимостью сокращать рабочие места для того, чтобы сэкономить деньги.

По информации экономистов, уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки может уже к маю 2020-го года приблизиться к 13%.

Самым высоким до этого уровень безработицы в стране был во времена рецессии 2009-го года и составил 10%.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.