В Соединенных Штатах Америки в связи с пандемией коронавируса COVID-19 максимальное количество граждан обратились за пособием по безработице.

Об этом сообщает американское издание Associated Press.

Уточняется, что уже на прошлой неделе около 3,3 миллиона граждан США обратились за пособием для безработных.

Это более чем в четыре раза превышает предыдущий рекордный показатель, который был установлен в 1982-м году.

При этом сообщается, что увеличение таких заявок стало отражением тех убытков, которые пандемия коронавируса COVID-19 наносит американской экономике, поскольку заявки приблизительно отражают количество увольнений.

В то же время отмечается, что количество увольнений в США еще увеличится, поскольку экономика погружается в рецессию.

В данный момент упали доходы авиакомпаний, спортивных залов, кинотеатров, отелей, ресторанов и большинство работодателей сталкиваются с необходимостью сокращать рабочие места для того, чтобы сэкономить деньги.

По информации экономистов, уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки может уже к маю 2020-го года приблизиться к 13%.

Самым высоким до этого уровень безработицы в стране был во времена рецессии 2009-го года и составил 10%.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области зафиксирован первый случай заражения COVID-19.