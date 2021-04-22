22 квітня понад 20 світових лідерів виступлять з заявами під час віртуального глобального кліматичного саміту, ініційованого американським президентом Джо Байденом. Він проходить в День Землі.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Саміт триватиме два дні. За результати саміту не планується підписувати якісь документи. Всього на саміті зібралися представники 40 країн.

На саміті очікують виступ генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, очільника КНР Сі Цзіньпіна, російського президента Володимира Путіна, очільника британського уряду Бориса Джонсона, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емануеля Макрона.

Попередньо було відомо, що представник КНР виступатиме з “важливою заявою”. Відомо, що Китай – головне джерело парникових газів (28% світових викидів), що вдвічі більше ніж в США. Сі Цзіньпін сказав, що Китай готовий скоротити використання невідновлюваних видів палива. Зокрема, йдеться про використання вугілля.

Президент Франції Емануель Макрон сказав, що світовій спільноті важливо сприймати вплив на навколишнє середовище, як важливий фактор при розв’язанні питань щодо торгівлі та інвестицій країни. Він зробив акцент на тому, що економіка повинна бути екологічно орієнтованою.

Британський прем’єр Борис Джонсон сказав, що роль США в глобальному розв’язанні проблем кліматичних змін стане фактором, через який багато країн світу трансформують свій підхід до цього питання.

Російський лідер Володимир Путін повідомив про ціль Росії щодо скорочення викидів, а також компенсації від великих підприємств за шкоду навколишньому середовищу. Також Путін сказав, що Росія готова запропонувати пільгові умови для іноземних інвестицій щодо проєктів по екологічно чистій енергетиці.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару проситиме економічної допомоги розміром мільярд доларів в обмін на скорочення вирубки тропічних лісів Амазонії на 40%.

Також в Білому домі повідомили, що президент Байден не планує двосторонніх переговорів будь з ким зі світових лідерів.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден під час свого виступу сказав, що економічно розвинені країни повинні активізувати боротьбу зі змінами клімату. Він зробив акцент на тому, що ціна бездіяльності в цьому аспекті лише зростатиме.

Байден повідомив, що до 2030 року США вдвоє зменшать об’єм вуглецевих викидів в атмосферу.

Американський президент сказав, що зустріч світових лідерів на саміті – це дещо більше, аніж “просто збереження нашої планети”. Він сказав, що головна ціль – “забезпечити краще майбутнє для усіх”.

“Знаки безпомилкові. Наука незаперечна. Ціна бездіяльності продовжує зростати”, – сказав Байден.

Під час свого виступу Байден зауважив, що США пережили чотири роки кліматичної бездіяльності через політику 45-го президента Дональда Трампа. Байден описав в загальних рисах бачення процвітаючої країни, де використовують екологічно чисту енергію, фабрики виробляють ультрасучасні батареї на експорт, створено ефективну національну електричну мережу, закрито занедбані нафтові й газові вишки та вугільні шахти.