Об этом сообщает пресс-служба исследовательской лаборатории министерства энергетики США Sandia National Laboratories.

“Сброшенная с высоты более семи километров модель бомбы с ядерным зарядом B61-12 находилась в воздухе в течение, примерно, 55 секунд до падения на дно озера, в назначенном районе испытания на полигоне Tonopah National Laboratories в штате Невада”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что испытания соответствовали всем требованиям безопасности и производительности применения.

В дальнейшем ядерным зарядом в США планируют вооружить стратегические истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.