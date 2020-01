Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как стало известно, коммерческий самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай (Китай). После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, потому потребовалось быстро вернуться в аэропорт вылета.

Самолет Boeing 777-200, согласно сайту компании Delta, рассчитан на 288 пассажирских мест.

Чтобы осуществить безопасную посадку, самолету пришлось выбросить топливо, что было сделано над кварталом с начальными школами города.

“Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса”, – заявили в авиакомпании.

Именно в районе, где было выброшено топливо, расположены пять начальных и одна средняя школы.

Пострадавшие рассказали, что почувствовали запах авиационного топлива, а затем начали чувствовать сильное жжение глаз. Но эти повреждения считаются легкими и госпитализации не требуют.

Первыми и недомогании заявили 60 человек, но со временем их число сократилось до 31. Большинство – дети.

UPDATE***

All PTs below evaluated by FF and released w/ minor inj-denying xport to hosp.

Park Ave Elem #Cudahy

31 patients (20 children & 11 adults) |

Tweedy Elem #SouthGate

6 patients |

Graham Elem #FlorenceGraham

1 adult patient |

San Gabriel Elementary #SouthGate 6 patients

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) 14 января 2020 г.