Об этом сказано на сайте UCCA.
Комитет – это представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения. Организация представляет украинскую громаду США и является членом Всемирного конгресса украинцев.
В комитете отметили, что обеспокоены недавними признаками выборочного правосудия в Украине и осуждают попытку украинской власти “вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины”. В сообщении конкретно указали на производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.
“Вместо того чтобы разрушать авторитет Украины среди ее глобальных партнеров, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона”, – отметили в комитете.
В сообщении сказано, что такое “политически мотивированное правосудие” относительно Порошенко, может “нанести непоправимый вред имиджу Украины в международном сообществе”.
- 10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР.
- По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.
- В связи с этим Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.
- 18 июня Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.