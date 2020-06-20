Украинский Конгрессный комитет США (UCCA) призвал официальный Киев пересмотреть политику в отношении открытых производств против пятого президента Петра Порошенко, так как это может нанести "непоправимый вред имиджу Украины" в международном сообществе.

Об этом сказано на сайте UCCA.

Комитет – это представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения. Организация представляет украинскую громаду США и является членом Всемирного конгресса украинцев.

В комитете отметили, что обеспокоены недавними признаками выборочного правосудия в Украине и осуждают попытку украинской власти “вести политически мотивированные дела против бывших чиновников и лидеров гражданского общества Украины”. В сообщении конкретно указали на производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

“Вместо того чтобы разрушать авторитет Украины среди ее глобальных партнеров, украинское руководство должно воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона”, – отметили в комитете.

В сообщении сказано, что такое “политически мотивированное правосудие” относительно Порошенко, может “нанести непоправимый вред имиджу Украины в международном сообществе”.