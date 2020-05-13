Группа сенаторов США внесла на рассмотрение Сената законопроект о санкциях против Китая из-за отказ сотрудничать во время борьбы с COVID-19.

Об этом казано на сайте одного из авторов сенатора-республиканца Линдси Грэма

“Я убежден, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы в США. Китай никогда не будет сотрудничать в рамках серьезного расследования, если его не заставить. Этот жесткий законодательный акт предлагает наложить санкции на Китай, пока он не начнет сотрудничать в рамках расследования”, – считает Грэм.

Законопроект предлагает затребовать со стороны Китая в течение 60 дней данные для расследования относительно эпидемии, которое ведется США и в структурах ООН.

Также, авторы законопроекта требуют, чтобы китайские власти закрыли рынки, где продают диких животных и освободили, задержанных в Гонконге, активистов.