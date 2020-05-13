Об этом казано на сайте одного из авторов сенатора-республиканца Линдси Грэма
“Я убежден, что без обмана со стороны Коммунистической партии Китая вирус не оказался бы в США. Китай никогда не будет сотрудничать в рамках серьезного расследования, если его не заставить. Этот жесткий законодательный акт предлагает наложить санкции на Китай, пока он не начнет сотрудничать в рамках расследования”, – считает Грэм.
Законопроект предлагает затребовать со стороны Китая в течение 60 дней данные для расследования относительно эпидемии, которое ведется США и в структурах ООН.
Также, авторы законопроекта требуют, чтобы китайские власти закрыли рынки, где продают диких животных и освободили, задержанных в Гонконге, активистов.
- 9 мая стало известно, что пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер дала положительный результат на коронавирус.
- Личная помощница Иванки Трамп также дала положительный результат на коронавирус. По словам источника, она работает у Иванки в течение почти двух месяцев и была протестирована. Но Иванку и ее мужа Джареда Кушнера также направили на тестирование.
- У одного из личных помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа был подтвержден коронавирус.