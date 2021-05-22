У США шахраї вигадали нову схему. Вони знаходять в соціальних мережах родичів людей, які вважаються такими, що зникли безвісти, та вимагають за них викуп.

Про нову схему шахраїв розповіли в Федеральному бюро розслідувань (ФБР).

У ФБР пояснили, що схема працює дуже швидко. Люди, які вже й не сподівалися знайти тих, що зникли безвісти – готові заплатити будь-який викуп та не вірять в те, що це може бути шахрайською схемою. Вони навіть не просять жодних доказів того, що їх близька людина справді в руках шахраїв.

Зазвичай шахраї телефонують та кажуть, що поліціянти не збираються шукати зниклу людину, а їм відомо, де її утримують, вимагаючи за це “фінансову винагороду”.

Для того аби мати хоч якісь аргументи, шахраї уважно вивчають сторінки в соціальних мережах тих, за кого збираються просити гроші. Потім вони телефонують жертві й розповідають “факти” про особу, що зникла. Людина, яка отримала такий дзвінок, шокована й не здатна аналізувати й припускати, що інформація, про яку говорить шахрай – загальнодоступна, бо є в соціальних мережах, приміром.

Аби їх не викрили, шахраї використовують спеціальні застосунки, щоб приховати реальний номер телефона.

Зазвичай, шахраї кажуть, що знайшли когось, що зник безвісти, але пораненого чи хворого. Вони просять навіть не викуп, а гроші на термінове лікування тощо. Чуючи про такі складні обставини, людина відразу погоджується на будь-яку суму.

Як правило, шахраї просять відносно небагато – кілька місячних зарплат. За інформацією ФБР, це від 5 до 10 тисяч доларів. Такі кошти можна знайти досить швидко.

У ФБР розповіли кілька конкретних випадків. В одній родині зникла 13-річна дівчинка. Батьки шукали її та розіслали оголошення зі своїм номером телефона по соціальних мережах. Оголошення побачили й шахраї. Вони зателефонували батькам та сказали, що викрали їх доньку і готові повернути за винагороду.

В іншому випадку родина повідомила про те, що зникла 18-річна жінка. Про це написали місцеві ЗМІ, а в соціальних мережах було багато оголошень із номером телефону родичів зниклої безвісти. До родичів зателефонували шахраї. Один з них сказав, що знає, де шукати дівчину. Він стверджував, що їх викрали, дали їм наркотики, погрожують фізичною розправою. Родичі жертви звернулися до ФБР і дівчину вдалося повернути додому живу на неушкоджену.

У ФБР закликали американців не вірити шахраям, якщо їм зателефонують. Вони додали, що останнім часом ті телефонують вночі, аби громадянин не встиг повідомити про схему поліціянтам чи спецслужбам.