Об этом сообщает газета The Washington Post.

Решение начнет действовать с 27 января 2020 года. Чтобы пропустить определенный день занятий, необходимо попросить об отгуле в связи с необходимостью участвовать в мероприятиях “гражданской и социальной активности”.

Автором такой инициативы был член школьного совета Райан МакЭлвин. В Twitter он написал, что такие изменения необходимы, поскольку протестная активность среди учащихся растет, а если они будут пропускать занятия – это негативно отразится на их характеристике.

I’m immensely proud that, beginning January 27, 2020, Fairfax County Public Schools will become one of the first school districts in the nation to allow excused absences for civic engagement activities. pic.twitter.com/KvZP9ilqe9

— Ryan McElveen (@RyanLMcElveen) 19 декабря 2019 г.