Об этом сообщает газета The Washington Post.

Решение начнет действовать с 27 января 2020 года. Чтобы пропустить определенный день занятий, необходимо попросить об отгуле в связи с необходимостью участвовать в мероприятиях “гражданской и социальной активности”.

Автором такой инициативы был член школьного совета Райан МакЭлвин. В Twitter он написал, что такие изменения необходимы, поскольку протестная активность среди учащихся растет, а если они будут пропускать занятия – это негативно отразится на их характеристике.

Это первая подобная инициатива, которая была одобрена на территории США.

Она распространяется на учеников средних и старших классов, то есть тех, кому от 12 до 18 лет.

Ученикам разрешено участвовать в маршах протеста, сидячих демонстрациях или встретиться с законодателями в столице штата, Ричмонде.

Чтобы отсутствие ученика не отразилось на его характеристике, необходимо будет минимум за два дня до участия в мероприятии заполнить специальный бланк. Разрешение школьной администрации в таком случае не потребуется.

Единственное ограничение – одобрить участие ученика в протестной акции обязаны его родители или опекуны.

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