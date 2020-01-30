В США скрыли информацию о столкновении подводной лодки с «Титаником», – СМИ

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.
Согласно документам от инсайдеров, подводная лодка стоимостью 35 млн долларов, нанятая британской компанией, ударила лайнер в июле, поскольку “интенсивное и очень непредсказуемое течение” привели к потере контроля над аппаратом.
Руководитель тогдашней экспедиции Роб МакКаллум признал, что действительно столкновение произошло. По его словам, это случилось потому, что из-за “интенсивного и крайне непредсказуемого течения” пилот потерял контроль.
“Мы случайно столкнулись с “Титаником”, когда плыли рядом с пробоиной в правом борту”, – заявил он.
Тогда подлодку Triton экспедиции EYOS снесло течением – и она зацепила корабль.
Это первое столкновение с “Титаником” с 1985 года.
Ущерб после инцидента сейчас неизвестен. Компания RMS Titanic требует от властей США предоставить видео столкновения.
Также компания обвинила Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в сокрытии информации о столкновении подлодки с корпусом затонувшего судна.
Помимо этого, RMS Titanic намерена получить разрешение на крупнейшее поднятие артефактов с затонувшего судна. Одним из оппонентов компании как раз и является NOAA. Первое судебное заседание запланировано на 20 февраля в суде Восточной Вирджинии. Если RMS Titanic победит, это может приблизить компанию к разрешению на изъятие артефактов.
К слову, В 2020 году вступил в силу межправительственный договор между США и Великобританией о защите обломков Титаника. Государства будут иметь полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих погружаться к кораблю или собирать на затонувшем судне артефакты.
Напомним, 15 апреля 1912 пассажирский лайнер “Титаник” в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса – из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.
- 2 января сообщалось, что журналист Сенан Молони, который изучает гибель “Титаника” более 30 лет, заявил, что катастрофе мог способствовать пожар, возникший в топливном отсеке судна.
- 14 февраля сообщалось, что полнофункциональная копия знаменитого океанского лайнера “Титаник”, затонувшего в 1912 году, должна быть спущена на воду в 2018 году.
- 10 ноября 2015года стало известно, что олливудская киностудия 20th Century Fox построит парк развлечений по мотивам “Титаника” и “Чужого”. Открытие парка запланировано на 2018 год в Дубае (ОАЭ).