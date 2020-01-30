В США скрыли информацию о столкновении подводной лодки с «Титаником», – СМИ

Власти США скрыли информацию о том, что в июле прошлого года частная подводная лодка столкнулась с остатками затонувшего корабля "Титаник", что повлияло на его состояние.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

Согласно документам от инсайдеров, подводная лодка стоимостью 35 млн долларов, нанятая британской компанией, ударила лайнер в июле, поскольку “интенсивное и очень непредсказуемое течение” привели к потере контроля над аппаратом.

Руководитель тогдашней экспедиции Роб МакКаллум признал, что действительно столкновение произошло. По его словам, это случилось потому, что из-за “интенсивного и крайне непредсказуемого течения” пилот потерял контроль.

“Мы случайно столкнулись с “Титаником”, когда плыли рядом с пробоиной в правом борту”, – заявил он.

Тогда подлодку Triton экспедиции EYOS снесло течением – и она зацепила корабль.

Это первое столкновение с “Титаником” с 1985 года.

Ущерб после инцидента сейчас неизвестен. Компания RMS Titanic требует от властей США предоставить видео столкновения.

Также компания обвинила Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в сокрытии информации о столкновении подлодки с корпусом затонувшего судна.

Помимо этого, RMS Titanic намерена получить разрешение на крупнейшее поднятие артефактов с затонувшего судна. Одним из оппонентов компании как раз и является NOAA. Первое судебное заседание запланировано на 20 февраля в суде Восточной Вирджинии. Если RMS Titanic победит, это может приблизить компанию к разрешению на изъятие артефактов.

К слову, В 2020 году вступил в силу межправительственный договор между США и Великобританией о защите обломков Титаника. Государства будут иметь полномочия выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих погружаться к кораблю или собирать на затонувшем судне артефакты.

Напомним, 15 апреля 1912 пассажирский лайнер “Титаник” в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса – из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.