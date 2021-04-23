Рівень смертності в США у 2020 році перевищив показники, які раніше фіксували в країні. Померло більше людей, ніж під час пандемії грипу у 1918 році.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Йдеться про різницю між фактичною та реальною смертністю в країні. У 2020 році, через пандемію коронавірусу, показник “надлишкової смертності” виявився рекордним.

Окрім летальних випадків, які точно є наслідком захворювання коронавірусом, в цю цифру входять випадки, котрі тим чи іншим чином пов’язані з пандемією. Це неправильно поставлені діагнози, результати розтинів і так далі. Також виявилося, що окрім смертей внаслідок коронавірусу, у 2020 році різко збільшився відсоток смертей внаслідок передозування наркотиками.

У виданні проаналізували дані щодо смертності в країні за останні сто років.

На графіках видно, що після пандемії грипу 1918 року, смертність в країні постійно зменшувалася. Однак тенденцію перервав коронавірус, попри те, що медична система та система охорони здоров’я наразі значно розвиненіші, ніж сто років тому.

В першій половині XX століття “надлишкова смертність” в США була пов’язана з інфекційними хворобами. Однак в залежності від зростання можливостей медицини – знижувався рівень смертності. Плато вдалося досягнути приблизно в 1950-х роках.

В порівнянні з 2019 роком, у 2020 році смертність зросла на 16%. Аналогічна ситуація була тільки внаслідок пандемії грипу у 1918 році (12%).

Загалом, торік в США померли 3,4 мільйона осіб. Соціологи звернули увагу на те, що смертність в країні залишалась на одному й тому ж рівні, або знижувалася шляхом того, що до США щорічно приїжджають тисячі нових сімей. Однак навіть цей демографічний показник не став на заваді рекордній смертності.

В 1918 році, внаслідок пандемії грипу, померло 675 тисяч американців. Коронавірус забрав більше життів.

Згідно з даними Центру по контролю й профілактиці захворювань, 10% смертей у 2020 році можна прямо пов’язати із коронавірусом. Внаслідок захворювання атиповою пневмонією померло більше людей, аніж внаслідок хронічних захворювань дихальних шляхів, внаслідок травм, внаслідок автомобільних аварій та внаслідок передозувань. Коронавірус став “третім вбивцею” після раку та серцево-судинних захворювань.