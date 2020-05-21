Центр контроля и профилактики заболеваний США объединил результаты двух разных типов тестов на коронавирус, что исказило картину эпидемии в Штатах.

Об этом идет речь в статье американского издания The Atlantic.

В материале сказано, что Центр совершил ошибку, объединив результаты тестов, которые диагностируют коронавирус, с результатами тестов, которые определяют, был ли у человека вирус когда-либо вообще.

В результате этой ошибки, в США увеличилась нагрузка на способность проводить тестирование людей, которые болеют COVID-19.

Агентство подтвердило, что результаты тестов на вирус и антитела смешивались.

На основе некорректных показателей некоторые штаты приняли решение об ослаблении карантинных мер и возобновлении экономической деятельности.

Использование такой практики свидетельствует о том, что по-прежнему трудно точно определить, насколько улучшилась способность США тестировать людей, инфицированных COVID-19.