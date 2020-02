Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на пресс-службе ведомства.

“Министерство юстиции сообщило о задержании гражданина Мексики по обвинению в том, что он действовал как российский агент в Соединенных Штатах”, – отмечается в публикации.

По данным следствия, мексиканец Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес работал в Сингапуре (как “профессиональный исследователь”) и был завербован россиянами в прошлом году.

Мужчина получил задание: арендовать квартиру в округе Майами-Дейд (штат Флорида).

Фуэнтес ездил в Москву в феврале этого года. Там он встретился с неназванным российским чиновником, который поручил мексиканцу найти автомобиль, принадлежащий “источнику в правительстве США”, и записать его регистрационный номер.

13 февраля Фуэнтес прибыл в Майами из Мехико с временной бизнес-визой. На следующий день его заметили охранники у места, где проживает объект наблюдения. Кроме того, там была замечена напарница мексиканца, которая фотографировала номерной знак автомобиля. По данным телеканала Fox News, это была жена Фуэнтеса.

16 февраля мужчина и его супруга прибыли в международный аэропорт Майами, чтобы покинуть США, где и были задержаны.

Federal authorities have arrested a man accused of acting as a Russian spy in South Florida. https://t.co/4WvTSKACdv

— WSVN 7 News (@wsvn) February 19, 2020