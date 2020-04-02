В США за неделю стало на 6,6 млн больше безработных

В Соединенных Штатах Америки количество безработных выросло на 6,6 миллиона за одну неделю.

Об этом сообщается в отчете министерства труда США.

Уточняется, что по данным министерства, только за последние две недели из-за пандемии коронавируса COVID-19 остались безработными около 10 миллионов американцев.

Отмечается, что по состоянию на прошлую неделю в стране было 3,3 миллиона первичных заявок на материальное пособие для безработных.

Такое количество заявок побило рекорд 1982-го года. Тогда заявки на материальное пособие подали 695 тысяч людей.

При этом, как правило, количество заявок на пособие за одну неделю не превышает 300 тысяч.