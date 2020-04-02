В США за неделю стало на 6,6 млн больше безработных

Об этом сообщается в отчете министерства труда США.
Уточняется, что по данным министерства, только за последние две недели из-за пандемии коронавируса COVID-19 остались безработными около 10 миллионов американцев.
Отмечается, что по состоянию на прошлую неделю в стране было 3,3 миллиона первичных заявок на материальное пособие для безработных.
Такое количество заявок побило рекорд 1982-го года. Тогда заявки на материальное пособие подали 695 тысяч людей.
При этом, как правило, количество заявок на пособие за одну неделю не превышает 300 тысяч.
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