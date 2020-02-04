Федеральный судья США Пол Эткен 5 октября рассмотрит дело в отношении партнеров Рудольфа Джулиани – Лева Парнаса и Игоря Фрумана, которых обвиняют в мошенничестве при финансировании избирательной кампании Республиканской партии.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент суд собирает дополнительную информацию, касающуюся возможных нарушений со стороны Парнаса и Фрумана в отношении финансирования избирательной кампании Республиканской партии США.

В октябре прошлого года Фрумана и Парнаса обвинили в том, что они якобы использовали подставную компанию для незаконного пожертвования в размере 325 тысяч долларов в комитет, поддерживающий переизбрание президентом США Дональда Трампа.

Эти деньги Парнас и Фруман получали якобы от “украинских чиновников и российского предпринимателя”. При этом, имена доноров не назывались.

Согласно американскому законодательству, принимать финансирование от иностранных лиц и передавать их на те или иные счета – запрещено. Также иностранные граждане не имеют права делать пожертвования.

Одно из возможных обвинений, которое рассмотрит суд – это действительно ли Парнас и Фруман помогали партнеру президента Трампа, Рудольфу Джулиани, искать компромат в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. В этом аспекте суд волнуют выплаты, которые Фруман и Парнас делали на счета Джулиани.

Согласно решению суда, до 1 мая 2020 года стороны обязуются изложить свои позиции, затем предоставить ответы на позицию противоположной стороны. После этого, 5 октября, начнется сам процесс с участием присяжных.

Ожидается, что судебный процесс может длиться две-три недели.

“Я думаю, что правда выйдет наружу, и мы все узнаем и посмотрим, что президент Трамп, генеральный прокурор Барр, Руди Джулиани и их коллеги сделали с ситуацией в Украине”, – сказал по этому поводу Парнас.

Именно после ареста Парнас стал известным, дав несколько интервью и заявив о готовности свидетельствовать в деле об импичменте Трампа.

Двое других обвиняемых в этой же схеме с незаконными пожертвованиями, Дэвид Коррейя и Андрей Кукушкин, также вскоре услышат обвинительные приговоры. Помимо незаконного финансирования, их подозревают в поддержке бизнеса по производству марихуаны.

Все обвиняемые не признали себя виновными.