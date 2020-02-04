Об этом сообщает Reuters.
На данный момент суд собирает дополнительную информацию, касающуюся возможных нарушений со стороны Парнаса и Фрумана в отношении финансирования избирательной кампании Республиканской партии США.
В октябре прошлого года Фрумана и Парнаса обвинили в том, что они якобы использовали подставную компанию для незаконного пожертвования в размере 325 тысяч долларов в комитет, поддерживающий переизбрание президентом США Дональда Трампа.
Эти деньги Парнас и Фруман получали якобы от “украинских чиновников и российского предпринимателя”. При этом, имена доноров не назывались.
Согласно американскому законодательству, принимать финансирование от иностранных лиц и передавать их на те или иные счета – запрещено. Также иностранные граждане не имеют права делать пожертвования.
Одно из возможных обвинений, которое рассмотрит суд – это действительно ли Парнас и Фруман помогали партнеру президента Трампа, Рудольфу Джулиани, искать компромат в отношении вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. В этом аспекте суд волнуют выплаты, которые Фруман и Парнас делали на счета Джулиани.
Согласно решению суда, до 1 мая 2020 года стороны обязуются изложить свои позиции, затем предоставить ответы на позицию противоположной стороны. После этого, 5 октября, начнется сам процесс с участием присяжных.
Ожидается, что судебный процесс может длиться две-три недели.
“Я думаю, что правда выйдет наружу, и мы все узнаем и посмотрим, что президент Трамп, генеральный прокурор Барр, Руди Джулиани и их коллеги сделали с ситуацией в Украине”, – сказал по этому поводу Парнас.
Именно после ареста Парнас стал известным, дав несколько интервью и заявив о готовности свидетельствовать в деле об импичменте Трампа.
Двое других обвиняемых в этой же схеме с незаконными пожертвованиями, Дэвид Коррейя и Андрей Кукушкин, также вскоре услышат обвинительные приговоры. Помимо незаконного финансирования, их подозревают в поддержке бизнеса по производству марихуаны.
Все обвиняемые не признали себя виновными.
- 11 октября бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас, которые помогали адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани в делах, связанных с Украиной, были задержаны в США.
- Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани, заявил, что работал на украинско-американского бизнесмена Льва Парнаса.
- Задержанные в США американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман на протяжении нескольких месяцев работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.