У побережья Калифорнии (США) около 30 танкеров используют как плавучие хранилища нефти, поскольку наземные полностью заполнены.

Об этом сообщает Bloomberg.

Использовать танкеры как плавучие хранилища начали после того, как некуда стало отправлять новое сырье.

Сейчас танкеры расположены от города Лонг-Бич до залива Сан-Франциско.

На всех танкерах сейчас сконцентрировано столько нефти, что она способна удовлетворить 20% мирового спроса на сырье. Это более 20 миллионов баррелей.

Этой нефтью можно было бы обеспечить Германию, Францию, Италию, Великобританию и Испанию.

До кризиса мир потреблял около 100 миллионов баррелей в день. Сейчас миру необходимо 65 – 70 миллионов баррелей нефти.