Об этом сообщает Bloomberg.

Использовать танкеры как плавучие хранилища начали после того, как некуда стало отправлять новое сырье.

Сейчас танкеры расположены от города Лонг-Бич до залива Сан-Франциско.

На всех танкерах сейчас сконцентрировано столько нефти, что она способна удовлетворить 20% мирового спроса на сырье. Это более 20 миллионов баррелей.

Этой нефтью можно было бы обеспечить Германию, Францию, Италию, Великобританию и Испанию.

До кризиса мир потреблял около 100 миллионов баррелей в день. Сейчас миру необходимо 65 – 70 миллионов баррелей нефти.

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