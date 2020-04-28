Об этом сообщает Bloomberg.
Использовать танкеры как плавучие хранилища начали после того, как некуда стало отправлять новое сырье.
Сейчас танкеры расположены от города Лонг-Бич до залива Сан-Франциско.
На всех танкерах сейчас сконцентрировано столько нефти, что она способна удовлетворить 20% мирового спроса на сырье. Это более 20 миллионов баррелей.
Этой нефтью можно было бы обеспечить Германию, Францию, Италию, Великобританию и Испанию.
До кризиса мир потреблял около 100 миллионов баррелей в день. Сейчас миру необходимо 65 – 70 миллионов баррелей нефти.
- Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса также объяснил, почему нефть упала в цене.