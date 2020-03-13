Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей разведки.

Точное место работы этого сотрудника не указано. Отмечается, что он не работает в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния (в пригороде Вашингтона). Его состояние не является результатом поездок, связанных с ЦРУ.

Люди, с которыми указанный человек вступал в контакт, были уведомлены. На местах их работы провели дезинфекцию.

Как отмечает CNN, на сегодняшний день не было никакого влияния вируса на работу в штаб-квартире ЦРУ. При этом все не срочные внутренние поездки сотрудников в пределах США откладываются до дальнейшего уведомления. Кроме того, все церемонии, внутренние мероприятия и конференции отменены или отложены до дальнейшего уведомления.

“Первоочередной задачей ЦРУ является безопасность наших офицеров, и мы продолжаем принимать меры в соответствии с основными принципами Центра по контролю и профилактике заболеваний и нашей миссией по защите здоровья и благополучия наших глобальных трудовых ресурсов”, – подчеркнул в комментарии телеканалу представитель ЦРУ Тим Барретт.