Об этом сообщает американский канал CNN.
Уточняется, что в Штатах количество инфицированных коронавирусом выросло уже до 740 тысяч человек.
Больше всего пострадал от пандемии штат Нью-Йорк, где зафиксировано 241 тысячу случаев заражения коронавирусом и умерло 17,6 тысячи человек.
При этом в соседнем штате Нью-Джерси заболело коронавирусом 81,4 тыс. людей, а умерли 4 тысячи.
68,4 тыс. человек в Соединенных Штатах вылечились от COVID-19.
При этом, по мнению президента США Дональда Трампа, государство успешно борется с эпидемией COVID-19.
“Мы видим очень позитивные тренды, пик заболеваний остался позади”, – заявил он.
- Некоторые штаты США могут начать смягчение карантинных мер уже 4 мая.