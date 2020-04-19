В Соединенных Штатах Америки умерли от коронавируса COVID-19 уже больше 39 тысяч человек.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что в Штатах количество инфицированных коронавирусом выросло уже до 740 тысяч человек.

Больше всего пострадал от пандемии штат Нью-Йорк, где зафиксировано 241 тысячу случаев заражения коронавирусом и умерло 17,6 тысячи человек.

При этом в соседнем штате Нью-Джерси заболело коронавирусом 81,4 тыс. людей, а умерли 4 тысячи.

68,4 тыс. человек в Соединенных Штатах вылечились от COVID-19.

При этом, по мнению президента США Дональда Трампа, государство успешно борется с эпидемией COVID-19.