В США впервые с 2003 года на федеральном уровне вернули смертную казнь. Такой приговор получили четверо преступников за убийства детей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Генеральный прокурор США Уильям Барр уже распорядился привести к высшей мере наказания четырех человек. Казни запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.

Барр отметил, что преступники прошли судебное разбирательство в соответствии Конституции и законам США.

“Четверо убийц, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство согласно нашей Конституции и законам. Мы обязаны жертвам этих чудовищных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия”, – заявил Барр.

С 2003 года в США не было смертных казней, так как действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

В целом, смертная казнь применяется в США в некоторых штатах. Согласно решению Конгресса, высшая мера может применяться только в отношении преступников, совершивших жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами.

Также в Минюсте рассказали о преступлениях тех, кого приговорили к смертной казни:

Даниэль Льюис Ли убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. Он ограбил и убил жертв с помощью электрошокера. Потом он замотал их головы полиэтиленовыми пакетами, запечатал пакеты с помощью клейкой ленты. В мешки с телами он набросал камней и сбросил в Иллинойский залив. 4 мая 1999 г. суд присяжных в окружном суде США в штате Арканзас признал Ли виновным в многочисленных преступлениях, включая три убийства. Казнь Ли должна состояться 13 июля 2020 года.

Уэсли Ира Пурки жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девочку, а затем расчленил, сжег и бросил тело в болото. 5 ноября 2003 г. присяжные в окружном суде США по западному округу Миссури признали Пурки виновным в похищении ребенка, повлекшем за собой смерть ребенка. Его казнь должна состояться 15 июля 2020 года.

Дастин Ли Хонкен застрелил пять человек – двух мужчин, которые планировали дать показания против него, одну женщину и двух ее дочерей (6 и 10 лет). 14 октября 2004 года присяжные в Окружном суде США по северному округу Айовы признали Хонкена виновным в многочисленных преступлениях. Его казнь должна состояться 17 июля 2020 года.

Кит Дуэйн Нельсон похитил 10-летнюю девочку на роликах перед ее домом. Он изнасиловал ее в лесу и задушил проволокой. 25 октября 2001 года Нельсон признал себя виновным в Окружном суде США штата Миссури за похищение и незаконную перевозку ребенка между штатами с целью сексуального надругательства, повлекшего за собой смерть, и был приговорен к смертной казни. Казнь Нельсона должна состояться 28 августа 2020 года.

Все казни состоятся в пенитенциарном учреждении США Terre Haute, Индиана. Дополнительные казни будут запланированы на более поздний срок.