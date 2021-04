Про це повідомили на головній сторінці The Washington Post.

Фахівець видання з фактчекінгу Гленн Кесслер повідомив про таке рішення колективу. Він пояснив його тим, що Байден — приклад “типового” американського політика, тож слід аналізувати його заяви, однак немає сенсу рахувати кількість неправдивих чи таких, що вводять в оману.

Аналіз заяв Байдена за перші 100 днів президентства показав, що американський лідер 67 разів озвучив неправдиві факти чи такі, що вводять в оману. Однак, це в сім разів менше, ніж аналогічний показник його попередника, Дональда Трампа. У виданні пояснили, що спочатку Трамп казав неправду чи маніпулював фактами імпровізовано, але через два роки президенства використовував брехню систематично, намагаючись досягнути певної мети.

Here's the Biden database — which we do not plan to extend beyond 100 days. I have learned my lesson. https://t.co/qK42PRlnrS

— Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) April 27, 2021