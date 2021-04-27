Журналісти видання The Washington Post продовжать аналізувати заяви президента США Джо Байдена, однак більше не рахуватимуть кількість неправдивих, як це було за Дональда Трампа.

Про це повідомили на головній сторінці The Washington Post.

Фахівець видання з фактчекінгу Гленн Кесслер повідомив про таке рішення колективу. Він пояснив його тим, що Байден — приклад “типового” американського політика, тож слід аналізувати його заяви, однак немає сенсу рахувати кількість неправдивих чи таких, що вводять в оману.

Аналіз заяв Байдена за перші 100 днів президентства показав, що американський лідер 67 разів озвучив неправдиві факти чи такі, що вводять в оману. Однак, це в сім разів менше, ніж аналогічний показник його попередника, Дональда Трампа. У виданні пояснили, що спочатку Трамп казав неправду чи маніпулював фактами імпровізовано, але через два роки президенства використовував брехню систематично, намагаючись досягнути певної мети.

Here's the Biden database — which we do not plan to extend beyond 100 days. I have learned my lesson. https://t.co/qK42PRlnrS — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) April 27, 2021

“Я засвоїв цей урок… Тобто я розумію, чого чекати протягом наступних чотирьох років”, – сказав журналіст.

Він сказав, що аналіз заяв має сенс, однак підрахунок — ні. У разі з Трампом — постійні фейкові заяви були аномальним явищем для американської політики, тож журналісти узялися підраховувати їх.

“Ми продовжимо перевірку даних, але не підрахунок”, – наголосив він.

Кесслер зауважив, що видання The Washington Post давало найзбалансованіший фактчекінг заяв американських президентів. Він закликав американців надсилати їм будь-яку заяву Байдена, яку вони вважають неточною чи неправдивою.

Однак критики Кесслера звинуватили його в лібералізмі та написали, що до президента-демократа у нього зовсім інше ставлення.