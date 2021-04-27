Про це повідомили на головній сторінці The Washington Post.
Фахівець видання з фактчекінгу Гленн Кесслер повідомив про таке рішення колективу. Він пояснив його тим, що Байден — приклад “типового” американського політика, тож слід аналізувати його заяви, однак немає сенсу рахувати кількість неправдивих чи таких, що вводять в оману.
Аналіз заяв Байдена за перші 100 днів президентства показав, що американський лідер 67 разів озвучив неправдиві факти чи такі, що вводять в оману. Однак, це в сім разів менше, ніж аналогічний показник його попередника, Дональда Трампа. У виданні пояснили, що спочатку Трамп казав неправду чи маніпулював фактами імпровізовано, але через два роки президенства використовував брехню систематично, намагаючись досягнути певної мети.
Here's the Biden database — which we do not plan to extend beyond 100 days. I have learned my lesson. https://t.co/qK42PRlnrS
— Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) April 27, 2021
“Я засвоїв цей урок… Тобто я розумію, чого чекати протягом наступних чотирьох років”, – сказав журналіст.
Він сказав, що аналіз заяв має сенс, однак підрахунок — ні. У разі з Трампом — постійні фейкові заяви були аномальним явищем для американської політики, тож журналісти узялися підраховувати їх.
“Ми продовжимо перевірку даних, але не підрахунок”, – наголосив він.
Кесслер зауважив, що видання The Washington Post давало найзбалансованіший фактчекінг заяв американських президентів. Він закликав американців надсилати їм будь-яку заяву Байдена, яку вони вважають неточною чи неправдивою.
Однак критики Кесслера звинуватили його в лібералізмі та написали, що до президента-демократа у нього зовсім інше ставлення.
- Більш ніж половина американців підтримують президента Джо Байдена після майже 100 днів його роботи.