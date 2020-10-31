В Соединенных Штатах Америки задержали четырех мужчин, которые похитили дизайнерские вещи Chanel, Gucci и Prada на шесть миллионов долларов. Бандиты провернули кражу через международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ABC News.

Прокурор отметил, что преступную группировку возглавляли 33-летний Дэвид Лакарриер и 43-летний Гэри Макартур. Мужчины ранее работали в аэропорту водителями грузовиков и имели доступ к инсайдерской информации. Злоумышленники использовали эти данные для подделки документов, которые дали им доступ к грузам, прибывающим в аэропорт. Организаторы уже арестованы. Еще двое их сообщников находятся на свободе.

Сообщники действовали в несколько этапов. Первое ограбление они совершили 31 января 2020 года. Организатор группировки с помощью поддельных документов получил доступ к взлетно-посадочной полосе. Так, злоумышленники с помощью тракторного прицепа загрузили в свой грузовик четыре контейнера с сумками, одеждой и аксессуарами Prada стоимостью в 804 тысячи долларов.

Исчезновение груза зафиксировали следующий день, когда за ним прибыли настоящие водители грузовиков.

17 мая этого года преступники совершили второе ограбление по той же схеме. На этот раз они похитили товары Chanel и Gucci на сумму более 4,4 миллиона долларов.

Полиция вышла на след преступников и нашла салон красоты, где группировка сохраняла краденое. В ходе обыска обнаружили более трех тысяч сумок и предметов одежды Gucci, тысячу кошельков, ювелирных изделий и солнцезащитных очков Chanel. Краденое оценили в более чем 2,5 миллиона долларов.

После этих дерзких ограблений в аэропорту усилили меры безопасности. Теперь водителей фотографируют.

Преступникам грозит до 25 лет заключения, если удастся довезти их вину. Однако организаторы банды в суде заявили, что не признают свою вину.