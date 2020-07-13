Об этом сообщает CNN.

Смертный приговор получил убийца Даниэль Льюис Ли. Он – сторонник превосходства белых над другими расами, убивший семью из трех человек, первоначально должен был быть казнен в декабре, но его дело было отложено после того, как суды заблокировали вынесение смертного приговора.

Сообщается, что Ли вместе с соучастником пытали отца, мать и их дочь, а потом убили их, а тела бросили в озеро. Эрлин Петерсон – мать убитой женщины и бабушка девочки – изначально выступала против смертной казни убийцы, так как не хотела, что это было связано с ее именем.

Исполнение смертного приговора отложили из-за ситуации с коронавирусом.