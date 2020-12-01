Об этом сообщает ВВС.

Пострадавший Стюарт Би рассказал, что накануне ушел в плавание на своей десятиметровой лодке. На следующий день он проснулся от того, что его каюту стремительно заполняла вода. Позже лодка перевернулась, а ее владелец оказался в открытом море.

Родственники мужа забили тревогу спустя сутки, когда он не вернулся домой и не выходил на связь. Поисками моряка занималась береговая охрана. Однако его случайно нашли моряки контейнеровоза, которые проплывали рядом и увидели мужчину, который держался за свою перевернутую лодку.

Моряка нашли в 140 км от места его отправления.