Президент США Дональд Трамп объявил, что всех людей, прибывающих в Штаты из стран с высоким риском инфицирования коронавируса Covid-19, будут дополнительно проверять на наличие вируса.

Об этом он написал в своем Twitter.

“В дополнение к проверке путешественников “до посадки” из определенных стран с высоким риском или областей в этих странах, они также будут проверяться по прибытии в Америку”, — написал Трамп.

Перед этим Трамп объявил, что процедуры скрининга будут проводить в отношении людей, которые выезжают из Италии, Южной Кореи и Ирана в США.

В то же время о каких именно проверках говорится Трамп не уточнил.

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