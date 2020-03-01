Об этом он написал в своем Twitter.
“В дополнение к проверке путешественников “до посадки” из определенных стран с высоким риском или областей в этих странах, они также будут проверяться по прибытии в Америку”, — написал Трамп.
Перед этим Трамп объявил, что процедуры скрининга будут проводить в отношении людей, которые выезжают из Италии, Южной Кореи и Ирана в США.
В то же время о каких именно проверках говорится Трамп не уточнил.
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- Ранее правительство Австралии заявило о готовности выделить два миллиона австралийских долларов на разработку вакцины против коронавируса из Китая. Эта сумма равна 1,3 миллиона долларов США.