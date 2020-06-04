В США выбрали пять компаний, которые наиболее вероятно займутся производством вакцин от коронавируса. Официальный список огласят в течение ближайших недель.

Об этом сообщает The New York Times.

На данный момент в Белом доме остановили выбор на таких компаниях, как Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer. Также к производству могут привлечь британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca и Оксфордский университет. Всего эксперты рассмотрели заявки от более чем десяти компаний. Об этом сообщил инсайдер из Белого дома.

Такой выбор Белого дома означает, что пять компаний получат доступ к государственному финансированию, а также получат дополнительную материально-техническую и финансовую поддержку производственных мощностей. Но пока точно не оглашаются ни детали контрактов, ни точные суммы финансирования.

Moderna, Johnson&Johnson и Oxford-AstraZeneca уже предоставили 2,2 миллиарда долларов федерального финансирования для поддержки программ вакцинации.

Вакцины Moderna и AstraZeneca уже проходят второй из трех этап испытаний. В начале июля возможен переход к финальному этапу испытаний.

В Johnson & Johnson только в сентябре собираются начать первый этап испытаний.

В Белом доме сообщили, что на третьем этапе тестирования каждой из вакцин будут участвовать по 30 тысяч человек. При этом, планируется охватить все возрастные группы, включая людей в преклонном возрасте, а также те категории, которые по состоянию здоровья наиболее уязвимы для коронавируса.

В США допускают, что будут проводить третий этап тестирования вакцин за пределами страны, в тех регионах, где пострадавшим вследствие пандемии необходима медицинская помощь.

Один из ведущих эпидемиологов США доктор Энтони Фаучи отметил, что разработка вакцины в стране идет быстрее, чем предполагалось, потому “несколько сотен миллионов доз вакцин” могут быть готовы уже в начале 2021 года.