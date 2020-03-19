Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Fox Business News.
Уточняется, что выплаты будут произведены в течение трех ближайших недель.
Предполагается, что деньги получат те, кто зарабатывает в год меньше 75 тысяч долларов.
“Я думаю, ясно, что нам не нужно отправлять чеки людям, которые зарабатывают миллионы долларов в год”, – пояснил Мнучин.
Отмечается, что в США ранее никогда не обсуждались подобные выплаты от правительства.
Выплаты могут стать частью широкого плана поддержки экономики общей стоимостью в $1 трлн, который был представлен Белым домом.
При этом на прямые денежные выплаты гражданам может уйти около $500 млрд.
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