В Соединенных Штатах Америки объявили о раздаче своим гражданам по тысяче долларов в связи с пандемией нового атипичного коронавируса.

Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает Fox Business News.

Уточняется, что выплаты будут произведены в течение трех ближайших недель.

Предполагается, что деньги получат те, кто зарабатывает в год меньше 75 тысяч долларов.

“Я думаю, ясно, что нам не нужно отправлять чеки людям, которые зарабатывают миллионы долларов в год”, – пояснил Мнучин.

Отмечается, что в США ранее никогда не обсуждались подобные выплаты от правительства.

Выплаты могут стать частью широкого плана поддержки экономики общей стоимостью в $1 трлн, который был представлен Белым домом.

При этом на прямые денежные выплаты гражданам может уйти около $500 млрд.