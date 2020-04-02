Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers, который в режиме реального времени обновляет статистику заболеваемости.
В эфире телеканала CNN заявили, что такая смертность – рекордная для мира.
По состоянию на сегодняшний день, 2 апреля, в США зарегистрировано 215,3 тысяч случаев инфицирования. Из них 5110 – летальные.
С начала суток в стране умерли еще восемь человек.
- Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Нью-Йорке мобилизовали медработников, все больницы обслуживают только зараженных COVID-19. В Центральном парке уже организовали временный госпиталь на 68 мест, чтобы принимать заразившихся.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.