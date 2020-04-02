На территории Соединенных Штатов Америки за прошедшие сутки, 1 апреля, было зафиксировано свыше тысячи смертей в результате заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers, который в режиме реального времени обновляет статистику заболеваемости.

В эфире телеканала CNN заявили, что такая смертность – рекордная для мира.

По состоянию на сегодняшний день, 2 апреля, в США зарегистрировано 215,3 тысяч случаев инфицирования. Из них 5110 – летальные.

С начала суток в стране умерли еще восемь человек.