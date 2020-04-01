Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В сообщении указали, что такие показатели – самый высокие для страны за сутки.
По состоянию на 1 апреля общее число летальных случаев в США – 4079.
В целом, коронавирусом в стране заболели около 190 тысяч человек.
На данный момент США на третьем месте по числу жертв COVID-19 в мире (после Китая и Италии).
- Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act) о выделение помощи американской экономике на сумму в 2,2 триллиона долларов.
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.
- В стране острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.