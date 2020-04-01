На территории США число погибших от коронавируса за прошедшие сутки составило 770 человек.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении указали, что такие показатели – самый высокие для страны за сутки.

По состоянию на 1 апреля общее число летальных случаев в США – 4079.

В целом, коронавирусом в стране заболели около 190 тысяч человек.

На данный момент США на третьем месте по числу жертв COVID-19 в мире (после Китая и Италии).