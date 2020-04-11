За прошедшие сутки, 10 апреля, в США умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом COVID-19 – 2035.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в США превысило 503 тысячи человек.

В то же время американские медики отметили, что есть положительные результаты введенных ограничений и мер социального дистанцирования. Ежедневно, в процентном соотношении, коронавирусом заражаются меньше людей, чем это было раньше.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) подтвердил, что в пятницу в штате было 777 новых смертельных случаев, а это небольшое снижение в сравнении с сутками ранее.

Также в городе госпитализируют гораздо меньше людей. На этой неделе максимум был – 290 случаев в день, тогда как на прошлой неделе было даже по тысяче случаев в день.

Пока что политики в США заявляют о том, что в середине мая страна начнет снимать введенные ограничения и возвращаться к привычной жизни.

В целом, с начала эпидемии, в США умерли свыше 18,7 тысяч граждан вследствие заражения COVID-19.

Статистика указывает на то, что большинство умерших вследствие заражения коронавирусом – чернокожие и мексиканцы. В штате Нью-Йорк 17% умерших вследствие инфицирования COVID-19 – чернокожие. В Иллинойсе 42 % смертей также приходятся на чернокожих.

В Нью-Йорке власти приказали вырыть несколько братских могил, чтобы похоронить умерших вследствие заражения COVID-19, тела которых не забрали родственники или знакомые.

По прогнозам медиков, пик заболеваемости в стране ожидается уже на этой неделе, а затем начнет постепенно снижаться.