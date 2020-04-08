Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на данные университета Джонса Хопкинса.
Рекордное количество смертей вследствие заражения коронавирусом зафиксировано в эпицентре вспышки на территории США – городе Нью-Йорк. Также много жертв коронавируса в округе Нассо (штат Нью-Йорк) и округе Уэйн (штат Мичиган). Здесь за сутки умерли 500 и 402 пациента с COVID-19, соответственно.
Ранее рекордное колличество смертей от коронавируса в стране фиксировалось 4 апреля. Тогда сообщалось о 1344 смертях за 24 часа.
По данным университета Джона Хопкинса, в США от коронавируса погибли более 12,7 тысяч человек. Из них на Нью-Йорк приходится свыше 4 тысяч смертей.
На данный момент в США свыше 399 тысяч заболевших COVID-19. Из них почти 22,5 тысячи человек вылечились, а около 13 тысяч – погибли.
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