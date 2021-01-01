Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В четверг, 31 декабря, стало известно, что в штате Висконсин арестован фармацевт одного из госпиталей, который намеренно вытащил из холодильника большое количество доз вакцины от коронавируса на прошлой неделе. Фармацевту предъявлены обвинения в нескольких тяжких преступлениях: нанесении ущерба собственности, фальсификации рецептурных лекарств и безрассудном создании угрозы безопасности. Его имя не разглашается, а мотивы неизвестны. Он находится в тюрьме округа Озауки.

Сначала сообщалось, что эти дозы вакцины были изъяты случайно. Впоследствии фармацевт признался, что изъял флаконы намеренно и делал это две ночи подряд — в Сочельник и Рождество. В больнице сообщили, что успели сделать ориентировочно 57 прививок прежде чем выяснилось, что вакцины хранились при комнатной температуре и были испорчены.

Джефф Бар, президент медицинской группы Aurora Health Care, проинформировал, что речь идет о вакцинах производителя Moderna. Фармкомпания проконсультировала больницу и заверила, что испорченные вакцины не навредят лицам, которые их получили, но молекулы мРНК в вакцине быстро разрушаются при комнатной температуре, поэтому вакцина стала менее эффективной или неэффективной.

Бар заверил, что лица, которые получили испорченную вакцину, уже проинформированы о том, что произошло. Вероятно, что это были работники сферы здравоохранения. Каким будет дальнейший план действий по ним пока неизвестно.