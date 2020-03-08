В американском штате Миссури задержали переодетого в Джокера мужчину, грозившегося всех убить в прямом эфире Facebook.

Об этом пишет издание Washington Post.

51-летний Джереми Гарнье арестован по обвинению в озвучивании террористической угрозы первой степени, когда появился на музыкальном вечере в Blueberry Hill, легендарном ресторане и музыкальном клубе в оживленном развлекательном районе Delmar Loop.

Одетый в длинное пурпурное пальто и с размазанным макияжем, как персонаж Джокера Хита Леджера в “Темном рыцаре”, мужчина зашел в заведение. При этом он вел прямой эфир в Facebook. В другой руке он держал гигантское увеличительное стекло и нервно посмеивался. За кадром кто-то спрашивает, что он хочет выпить. Джереми “Джокер” просит спрайт.

“Я не могу быть пьяным, когда планирую убить группу людей”, – говорит он.

Через несколько мгновений появляется полиция.

On 03-02-20, at approximately 8:15 pm, officers from the University City Police Department responded to the 6500 block… Опубліковано City of University City, Missouri (Official) Середа, 4 березня 2020 р.

На протяжении всей прямой трансляции, где также видно, как его выгнали из помещения, Гарнье неоднократно говорит, что пытается повысить “осведомленность о кризисе опиоидов”.

“Когда вы поделитесь этим видео, дайте им знать, что Джокер не шутит, когда дело доходит до серьезной зависимости. Вы должны отказаться от этого и вдохновить детей не делать этого”, – говорит он зрителям незадолго до своего ареста.

Тем не менее его подписчики, а их более 12 000 в Facebook, уверяют, что мужчина шутил и никому не хотел причинить вреда. Сейчас друзья Джереми Гарнье собирают деньги на адвоката.