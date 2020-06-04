Об этом сообщает американское издание Associated Press.
“Более 10 000 человек были задержаны во время протестов против расизма и насилия полицейских после смерти Джорджа Флойда”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что более 25% задержаний произошло в Лос-Анджелесе. Также много людей были задержаны в Нью-Йорке, Филадельфии и Далласе.
При этом сообщается, что большинство были задержаны за мелкие нарушения наподобие отказа освободить проезжую часть или нарушения правил комендантского часа.
Однако сотни людей также получили обвинения в мародерстве и грабежах.
В данный момент в более чем 40 городах США действует ночной комендантский час.
Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.
- В поддержку протестующих выступили 44-й президент США Барак Обама, а также первый темнокожий пилот “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- По состоянию на утро 3 июня в США в результате протестов погибли 13 человек.
- Правоохранители предъявили обвинения всем 4 офицерам полиции, присутствовавшим при жестком задержании темнокожего Джорджа Флойда, которое привело к его гибели.