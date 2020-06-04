Во время протестов в США уже были задержаны более 10 000 человек.

Об этом сообщает американское издание Associated Press.

“Более 10 000 человек были задержаны во время протестов против расизма и насилия полицейских после смерти Джорджа Флойда”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что более 25% задержаний произошло в Лос-Анджелесе. Также много людей были задержаны в Нью-Йорке, Филадельфии и Далласе.

При этом сообщается, что большинство были задержаны за мелкие нарушения наподобие отказа освободить проезжую часть или нарушения правил комендантского часа.

Однако сотни людей также получили обвинения в мародерстве и грабежах.

В данный момент в более чем 40 городах США действует ночной комендантский час.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.