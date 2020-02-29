В Соединенных Штатах Америки зафиксирован первый случай смерти в результате заражения коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Смертельный случай зафиксирован в округе Кинг (штат Вашингтон), недалеко от Сиэтла.

“Один человек, зараженный коронавирусом, который проживал в округе Кинг, штат Вашингтон, скончался”, заявил представитель департамента здравоохранения штата Джейми Никсон.

Как сообщает издание The New York Times, умерший человек лечился в больнице в Киркленде.

“Это печальный день в нашем штате, когда мы узнаем, что вашингтонец умер от COVID-19. Наши сердца обращены к его семье и друзьям”, – отметил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Он заверил, что власти предпримут необходимые меры реагирования.

Первый смертельный случай в США уже прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. На брифинге в Белом доме он проинформировал, что скончалась женщина в возрасте “старше 50 лет”.

“Она была прекрасной женщиной”, – сказал он.

Ранее в штате Вашингтон уже фиксировался случай заражения у человека, вернувшегося из Китая. В итоге он выздоровел.

В данный момент в мире зарегистрировано более 85 тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом и не менее 2 933 подтвержденных случаев смерти, информирует CNBC. По меньшей мере 64 случая заражения были подтверждены в США.