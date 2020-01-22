Первый в США случай заболевания новым китайским вирусом был зафиксирован в штате Вашингтон.

Об этом сообщили информагентство The Associated Press (AP) и американская газета The New York Times.

По информации издания, заразившийся вернулся в Сиэтл из Ухани несколько дней назад и позднее был госпитализирован с признаками пневмонии. Анализы больного показали положительные результаты на наличие у него коронавируса, добавляют источники издания.

Как уточнили собеседники AP, заразившийся старше 30 лет и его состояние оценивается как хорошее. Пациент находится в больнице города Эверетт недалеко от Сиэтла.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли шесть человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать 1,7 тысячи человек.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.