Об этом говорится в совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США, информирует агентство Reuters.

Согласно заявлению, хакеры нацелены на незаконное получение “ценной интеллектуальной собственности”, касающейся разработок вакцины от COVID-19, а также тестирования и лечения заболевания.

“ФБР расследует целенаправленные и компрометирующие атаки на организации США, что проводят исследования по COVID-19, кибер-субъектами, связанными с КНР. Они пытаются найти и незаконно получить ценные данные, являющиеся интеллектуальной собственностью, и данные в сфере общественного здравоохранения, касающиеся вакцин, лечения и тестирования, с помощью сетей и персонала, связанного с исследованиями COVID-19. Потенциальная кража этой информации ставит под угрозу предоставление безопасного и эффективного лечения”, – говорится в заявлении.

В связи с этим в ФБР призвали организации, проводящие исследования COVID-19, позаботиться о своей кибербезопасности, а также отслеживать внутренние угрозы (чтобы предотвратить кражу материалов, связанных с коронавирусом).

“Сферы здравоохранения, фармацевтики и научно-исследовательский сектор, которые работают над ответом на вызовы COVID-19, должны осознавать, что они являются главными целями этой деятельности (со стороны Китая, – ред.) И принять необходимые меры для защиты своих систем. Усилия Китая, направленные на эти секторы, представляют серьезную угрозу для реакции нашей страны на COVID-19”, – подчеркивается в заявлении.

В ФБР призвали все структуры, имеющие подозрения на подобные атаки, сразу обращаться в местные офисы Бюро.

На заявление уже отреагировали в посольстве КНР в Вашингтоне, назвав его “лживым”.

“ФБР выпустило предупреждение, основанное на презумпции вины и без каких-либо доказательств”, – говорится в заявлении посольства.

В дипломатической миссии считают, что выдвинутые обвинения “вредят продолжающемуся международному сотрудничеству в борьбе с пандемией”.

Как отмечает Reuters, исследования и данные, связанные с изучением COVID-19, в последнее время стали одним из ключевых приоритетов хакеров. Западное разведсообщество неоднократно сообщало об атаках, совершенных в отношении медицинских и фармацевтических организаций.