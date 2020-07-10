Об этом он написал в Twitter.

Помпео заявил, что США были “прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара”.

“Мы отвергаем ложное сообщение Специального докладчика ООН о целенаправленном убийстве с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов в случае с иранским генералом Касемом Сулеймани”, – написал Помпео.

Но в ООН заявили по этому поводу, что ликвидация Сулеймани была необоснованной, так как нет доказательств того, что он якобы планировал атаку против интересов США.

Такое мнение высказала специальный докладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард. Он отметила, что «американская военная акция была незаконной”.