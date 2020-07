Об этом он написал в Twitter.

Помпео заявил, что США были “прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара”.

“Мы отвергаем ложное сообщение Специального докладчика ООН о целенаправленном убийстве с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов в случае с иранским генералом Касемом Сулеймани”, – написал Помпео.

We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 10, 2020