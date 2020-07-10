Об этом он написал в Twitter.
Помпео заявил, что США были “прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара”.
“Мы отвергаем ложное сообщение Специального докладчика ООН о целенаправленном убийстве с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов в случае с иранским генералом Касемом Сулеймани”, – написал Помпео.
We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 10, 2020
Но в ООН заявили по этому поводу, что ликвидация Сулеймани была необоснованной, так как нет доказательств того, что он якобы планировал атаку против интересов США.
Такое мнение высказала специальный докладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард. Он отметила, что «американская военная акция была незаконной”.
- Напомним, в ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал свою оценку вероятности открытого военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.