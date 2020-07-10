Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что страна действовала с целью защитить граждан, когда было реализовано ликвидацию высокопоставленного генерала Ирана Касема Сулеймани.

Об этом он написал в Twitter.

Помпео заявил, что США были “прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара”.

“Мы отвергаем ложное сообщение Специального докладчика ООН о целенаправленном убийстве с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов в случае с иранским генералом Касемом Сулеймани”, – написал Помпео.

We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 10, 2020

Но в ООН заявили по этому поводу, что ликвидация Сулеймани была необоснованной, так как нет доказательств того, что он якобы планировал атаку против интересов США.

Такое мнение высказала специальный докладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард. Он отметила, что «американская военная акция была незаконной”.