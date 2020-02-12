Специальный представитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер считает, что Россия пытается спровоцировать раскол в регионе, помешав его интеграции с Западом.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Албании Илиром Мета.

“Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан”, – отметил Палмер в ходе разговора.

Он высказал мнение, что Россия хочет видеть этот регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Как известно, Палмера назначили спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено содействовать интеграции региона с Западом.