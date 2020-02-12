Об этом он заявил во время встречи с президентом Албании Илиром Мета.
“Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан”, – отметил Палмер в ходе разговора.
Он высказал мнение, что Россия хочет видеть этот регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.
Как известно, Палмера назначили спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено содействовать интеграции региона с Западом.
- Директор ФБР Кристофер Рей (Christopher Wray) заявил, что попытки России влиять на политическую ситуацию в США и проводить кампанию по дезинформации – продолжаются.