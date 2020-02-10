Об этом сообщает британская служба BBC.
Фейерверк был запущен в рамках зимнего фестиваля и весил 1270 килограммов.
При этом салют запускали из 8-метровой стальной трубы, закопанной в землю на горе.
Отмечается, что заряд фейерверка набрал скорость в 482 км/ч и перед взрывом поднялся в небо на 670 метров.
В Книге рекордов Гиннесса признали данный запуск крупнейшим фейерверком за всю историю.
Сообщается, что предыдущий рекорд был зафиксирован при запуске фейерверка в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда фейерверк весил тысячу килограммов.
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