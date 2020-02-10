В американском городе Стимбоут-Спрингс (штат Колорадо) запустили самый большой в мире фейерверк, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Фейерверк был запущен в рамках зимнего фестиваля и весил 1270 килограммов.

При этом салют запускали из 8-метровой стальной трубы, закопанной в землю на горе.

Отмечается, что заряд фейерверка набрал скорость в 482 км/ч и перед взрывом поднялся в небо на 670 метров.

В Книге рекордов Гиннесса признали данный запуск крупнейшим фейерверком за всю историю.

Сообщается, что предыдущий рекорд был зафиксирован при запуске фейерверка в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда фейерверк весил тысячу килограммов.