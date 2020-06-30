В Соединенных Штатах Америки вступили в силу ограничения на экспорт в Российскую Федерацию.

Об этом сообщило немецкое издание DW.

Уточняется, что новые правила ограничат экспорт чувствительных технологий в Россию, Венесуэлу и Китай. Данные меры направлены на предотвращение попыток учреждений и организаций этих стран купить американские технологии, которые можно использовать для разработки военных самолетов, оружия, средств наблюдения.

“Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американский экспортный контроль и подорвать американские интересы в целом, поэтому мы будем бдительно следить за тем, чтобы американские технологии не попали в чужие руки”, – рассказал министр торговли США Уилбур Росс.

Отмечается, что поправки были подготовлены еще в апреле. При этом новые правила расширяют трактовку “конечного военного использования” товаров. Теперь под категорию попадут технологические средства, в частности, датчики и полупроводниковое оборудование.

Помимо того, в США также отказываются от некоторых исключений, которые применялись раньше к лицензиям для гражданских поставщиков. Положение распространяется на государства, деятельность которых Америка считает угрозой своей национальной безопасности.