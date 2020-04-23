Министерство труда США сообщило, что после пяти недель карантина зарегистрировано 4,4 миллиона заявок на получение пособия по безработице.

Об этом сказано в материале, опубликованном на сайте американской медиакомпании CNN.

Сообщается, что пятую неделю подряд миллионы американских рабочих обращались за пособиями по безработице, чтобы получить финансовую помощь, поскольку 5 недель американские предприятия оставались закрытыми.

Учетом сезонных корректировок безработицы, экономисты утверждают, что общее число безработных, из-за ограничительных мер в связи с эпидемией, составило 4,2 миллиона.

Отметим, что американские рабочие подали 26,5 миллиона первичных заявок с 14 марта, согласно сезонным поправкам номера.