Об этом сказано в материале, опубликованном на сайте американской медиакомпании CNN.
Сообщается, что пятую неделю подряд миллионы американских рабочих обращались за пособиями по безработице, чтобы получить финансовую помощь, поскольку 5 недель американские предприятия оставались закрытыми.
Учетом сезонных корректировок безработицы, экономисты утверждают, что общее число безработных, из-за ограничительных мер в связи с эпидемией, составило 4,2 миллиона.
Отметим, что американские рабочие подали 26,5 миллиона первичных заявок с 14 марта, согласно сезонным поправкам номера.
- Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне “B”, но ухудшило прогноз по нему с “позитивного” до “стабильного”. Агентство также прогнозирует, что экономика Украины упадет в 2020 году на 6,5 %.