В американському штаті Невада злочинець, якого засудили до смертельної кари шляхом введення ін'єкції, вимагає, аби його розстріляли.

Про це повідомляє ВВС.

Зейна Майкла Флойда мають стратити в червні. Однак він вимагає, аби його розстріляли, оскільки це не так боляче, як ін’єкція.

У США дуже рідко когось зі злочинців розстрілюють.

За словами федерального адвоката Бреда Левенсона, Флойд просто хоче уникнути смертельної ін’єкції, яку пропонує держава (ін’єкція містить три препарати).

За процедурою, злочинець завжди може обрати альтернативний метод смертної кари. Флойд обрав розстріл, оскільки вважає його “найбільш гуманним”.

На сьогодні в США розстріли дозволені лише в штатах Оклахома, Юта та Міссісіпі. Однак, з 2010 року не було жодного розстрілу.

Рішення в справі Флойда ухвалять у травні, за місяць до запланованої смертної кари.

До слова, 45-річного Флойда визнали винним у вбивстві чотирьох осіб і пораненні ще одного в супермаркеті в Лас-Вегасі. Це відбулося у 1999 році. У 2000 році він визнав себе винним. Його засудили до смертної кари. Флойд вже кілька разів оскаржував цей вирок. 22 червня, напередодні смертної кари, він збирається просити про помилування Раду з помилування штату Невада. Торік Верховний суд відхилив його прохання.

У штаті Невада збираються скасувати смертну кару на федеральному рівні. Якщо за таке рішення проголосують – смертні вироки в штаті скасують й замінять на довічне позбавлення волі.

Згідно з даними Інформаційного центру США щодо смертної кари, на сьогодні 70 осіб чекають виконання вироку в Неваді. З 1976 року лише одного злочинця помилували.