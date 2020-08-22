После того как губернатор штата Эндрю Куомо и должностные лица одобрили возобновление работы музеев и культурных учреждений в Нью-Йорке с 24 августа, несколько организаций объявили о своих планах по возобновлению работы.

Об этом сообщают#Буквы со ссылкой пресс-службу музея.

Вот какие учреждения начнут принимать посетителей уже совсем скоро.

Музеи на островах Свободы и Эллис

Статуя Свободы и Национальный музей иммиграции на острове Эллис планируют частично восстановить работу в понедельник, 24 августа.

Повторное открытие будет включать в себя доступ к таким объектам:

Статуя Свободы (иммерсивные театр и интерактивные экспонаты закрыты)

Национальный музей иммиграции на острове Эллис (закрытые театры, интерактивные экспозиции и библиотека)

Территория островов Свобода и Эллис (информационный центр закрыт)

Пьедестал и корона Статуи свободы остаются закрытыми для посещения.

Открытые пространства на островах Свободы и Эллис можно будет посетить, соблюдая правила социального дистанцирования и в масках.

Посетителям настоятельно рекомендуется заблаговременно бронировать билеты на сайте www.statuecruises.com, чтобы избежать очередей.

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Нью-Йоркупочне начнет работать уже 26 августа. Его двери буду открыты с 11 утра до 17 вечера, со среды по воскресенье.

В музее были введены меры безопасности в соответствии с рекомендациями штата и требованиями местных органов здравоохранения, включая билеты с указанием времени и даты, руководство по социальному дистанцированию, бесконтактную оплату, тщательную уборку и медицинский осмотр работников.

Все гости должны будут носить защитные маски для лица. Вместимость будет ограничена до 25% от разрешенного количества посетителей.

Музей современного искусства

Музей снова откроется для публики 27 августа, с новым графиком работы в течение первого месяца, до 27 сентября: с 10:30 до 17:30 со вторника по воскресенье для публики; и с 10:30 до 17:30 по понедельникам только для членов музея. Вход будет бесплатным для всех посетителей со вторника по воскресенье, с 27 сентября, благодаря давнему партнеру музея – UNIQLO.

Mузей внедрил новые протоколы безопасности для своих гостей, следуя руководящим принципам CDC, штата и города Нью-Йорк.

Музей Метрополитен

The Met планирует возобновить работу 29 августа с новыми мерами социального дистанцирования. Члены Метрополитен-музея смогут посетить музей ранее, 27 и 28 августа. Открытие Метрополитен-клуба запланировано на субботу, 12 сентября.

The Cloisters, его филиал в Вашингтон Хайтс, вскоре откроется. Отделение Met Breuer открыто не будет.

Здание Метрополитена на Пятой Авеню будет открыто пять дней в неделю, с четверга по понедельник. По субботам, воскресеньям и понедельникам оно будет открыто с 10 утра до 17 вечера. Позже музей будет работать по четвергам и пятницам, с полудня до 19 вечера.

Met разработал комплексные процедуры безопасности для своих сотрудников и посетителей в соответствии с инструкциями, изданными CDC, штатом и городом Нью-Йорк. Мероприятия включают ограничения числа посетителей до 25% от максимальной емкости музея и требование о своевременной регистрации входа.

Бруклинский музей

Бруклинский музей сообщил о возобновлении работы с 12 сентября. В рамках безопасного повторного открытия на всех билетах будет указано время, вход по ним будет осуществляться каждые 15 минут. Это позволит ограничить количество людей, одновременно находящихся в галереях.

Открыты будут только 1-й и 5-й этажи.

Музей 11 сентября

Первыми посетить музей смогут близкие погибших во время нападения на Всемирный торговый центр в 1993 году и жертв теракта 2001 года. Широкая публика сможет посетить музей с 12 сентября.

В музее будут действовать строгие правила, включая ограничения в 25% емкости и требование носить маски. Также ради безопасности пребывания внутри установят станции ручной санобработки, а также обеспечат температурный контроль для всех посетителей.

Музей будет открыт пять дней в неделю. до закрытия в середине марта он работал ежедневно, теперь он будет закрыт во вторник и среду.

Музей искусств и дизайна

Музей искусств и дизайна сообщил о повторном открытии с 17 сентября.

“Мы с нетерпением ждем встречи со старыми друзьями, а также с нашими новыми сторонниками, которые впервые лично посетят музей. Оставайтесь с нами для получения более подробной информации по протоколам безопасности, часов и будущих выставках. Скоро увидимся”, – говорится в сообщении.

Музей Соломона Гуггенхайма

Музей Соломона Гуггенхайма откроется 3 октября.

Члены и меценаты музея смогут посетить музей раньше, с 30 сентября по 2 октября.

“Будут приняты новые меры, которые сосредотачиваются на вашем здоровье и безопасности”, – говорится в сообщении.