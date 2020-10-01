Пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения. На одной из улиц горят почти все дома, детонируют снаряды.

Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook.

Отмечается, что в 15:00 горели почти все дома на улице Донецкой.

“Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры и угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом”, – говорится в сообщении.

Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского, добавили в РГА.