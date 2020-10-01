Об этом говорится в сообщении Станично-Луганской РГА в Facebook.
Отмечается, что в 15:00 горели почти все дома на улице Донецкой.
“Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры и угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом”, – говорится в сообщении.
Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского, добавили в РГА.
- Накануне сообщалось, что в Луганской области сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, спасатели эвакуируют людей из ближайших населенных пунктов.
- В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров в Луганской области, принято решение приостановить учебный процесс в Северодонецке. В четверг, 1 октября, отменяются занятия в школах города.
- По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек. Огонь за сутки распространился почти на 10 тысяч гектаров.
- В штабе операции Объединенных сил сообщили, что масштабные пожары в Луганской области возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.