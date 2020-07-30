Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
“В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции”, – сообщил Гайдай.
Также на заседании было решено оставить без изменений принятые ранее послабления противоэпидемических мероприятий.
По состоянию на 30 июля в Луганской области болеет 27 человек. За последние сутки в области не зафиксировано ни одного нового случая.
- Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 30 июля подтверждено 68794 случаи COVID-19. За сутки обнаружили 1197 новых случаев, является крупнейшим суточным показателем с начала эпидемии.