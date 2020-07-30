В Станице Луганской появится мобильный пункт для всех желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

“В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции”, – сообщил Гайдай.

Также на заседании было решено оставить без изменений принятые ранее послабления противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 30 июля в Луганской области болеет 27 человек. За последние сутки в области не зафиксировано ни одного нового случая.